Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева довольно не боится быть настоящей и делится своим мнением о происходящем в Украине. Также артистка обращает внимание на то, что делают оккупанты, и старается поддержать украинцев. Несколько часов назад в своем Instagram, она опубликовала очередной такой пост.
"Несколько минут разделяют фото. Все, кто живет в эту проклятую войну здесь, понимают без слов… Русский мир тренирует безусловно и свободу, и юмор. Представляю, как через десятки лет на весах будут лучшие люди мира и отряды пукина, которые кроме чепухи, в которых они живут с рождения, и рассказать следующим уродам будет нечего", - отметила Даша Астафьева.
На первом снимке певица позировала, сидя в убежище, вместе со своими домашними любимцами Чико и Луной. А уже на следующем снимке, они дождались окончания воздушной тревоги и пошли спать.
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Пользователи сети прислушались к выводам артистки и согласились с Дашей Астафьевой: "Спасибо Дашуля, ты мотивируешь многих быть сильными и не терять желания жить и не сойти с ума от происходящего вокруг", "Без юмора было бы абсолютно жесть. Как здорово, что он у нас есть".
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.