Популярна американська співачка Брітні Спірс щодня показує нові публікації у соціальній мережі Інстаграм, проте все частіше шанувальники зауважують, що самі відео та фото виглядають старими. Більшість записів Брітні зроблено у старому будинку, звідки вона планувала виїхати кілька місяців тому.

На цей раз пост артистки привернув увагу саме самим чином Брітні. Тонка жовта сукня з досить сміливим вирізом на грудях виглядала дещо вульгарно у поєднанні з нарощеним сплутаним волоссям Спірс, відсутністю макіяжу та досить невдалим ракурсом.

"Ну дуже тонке" - зауважила сама Брітні про вбрання.

У мережі, врешті-решт, звернули увагу і на далеко не плоский живіт, деякі навіть почали писати про вагітність: «Що насправді відбувається?; чому ці відео ще в її старому будинку; і щось щодо худорлявості...; Я збентежений, чому такий живіт; їй начхати, що відбувається у світі; Просто чекаю, коли вона закрутиться; Вона виглядає вагітною? Чи це тільки я так думаю?».

Більшості кадрів Брітні від кількох днів до кількох тижнів, що непокоїть фанатів. Вони все частіше звертають увагу на те, як вона виглядає і що каже. Однак танці Спірс, що бентежать, не залишаються без уваги.

Нагадаємо, "У дзеркалі не побачиш…": Каменських чесно розповіла, що з нею відбувається під час війни.

Як повідомляла Politeka, "Давай частіше так": Дорофєєва відкрила декольте та подразнила фанатів, відео.

Також Politeka писала, що "Така я собі подобаюся": Білик показала фото з Америки та здивувала зізнанням.