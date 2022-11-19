Популярная американская певица Бритни Спирс каждый день показывает новые публикации в социальной сети Инстаграм, однако все чаще поклонники подмечают, что сами видео и фото выглядят старыми. Большинство записей Бритни сделаны в старом доме, откуда она планировала уехать несколько месяцев назад.

В этот раз пост артистки привлек внимание именно самим образом Бритни. Тонкое желтое платье с довольно смелым вырезом на груди выглядело несколько вульгарно в сочетании с наращенными спутанными волосами Спирс, отсутствием макияжа и довольно неудачным ракурсом.

«Ну очень тонкое» - подметила сама Бритни о наряде.

В сети, в прочем, обратили внимание и на далеко не плоский живот, некоторые даже стали писать о беременности: «Что на самом деле происходит?; почему эти видео все еще в ее старом доме; и что-то насчет худобы...; Я в замешательстве, почему такой живот; ей плевать, что происходит в мире; Просто жду, когда она закрутится; Она выглядит беременной? Или это только я так думаю?».

Большинству кадров Бритни от нескольких дней до нескольких недель, что беспокоит фанатов. Они все чаще обращают внимание на то, как она выглядит и что говорит. Однако смущающие танцы Спирс не остаются без внимания.

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