Популярний український хореограф, ді-джей та шоумен Влад Яма, який з початку повномасштабного російського вторгнення разом із дружиною та сином виїхав з України до США, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці Instagram. Так, цього разу артист виклав незвичайне фото та написав кілька рядків.

На новій чорно-білій фотографії Влад зображений сидячи навпочіпки. Перед камерою він з'явився у білих штанях та футболці, поверх якої накинув чорну шкіряну куртку. При цьому можна помітити, що погляд у артиста став іншим, а вигляд стомлений і серйозний.

У підписі до публікації Яма написав: "Мою країну намагаються знищити". При цьому хореограф вимкнув можливість коментувати свою публікацію, чого раніше не було.

Зазначимо, що Влад Яма отримував багато критики та хейту через свій виїзд за кордон під час війни, тоді як більшості чоловіків країни заборонено залишати Україну. Проте, навіть будучи в США, хореограф займається благодійністю і збирає кошти на допомогу українцям та українській армії.

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