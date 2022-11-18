Народний артист України Павло Зібров, який уже кілька років дружить із молодою співачкою та блогеркою Ганною Трінчер, поділився у своєму Instagram кадрами зі зйомок кліпу. Як виявилося, виконавець разом із актрисою Наталкою Денисенко стали персонажами у кліпі Трінчер.

На нових фотографіях Павла можна побачити у компанії двох красунь – Наталки та Ганни. Вони весело позують фотографу в образах із кліпу. Для зйомок Зібров одягнув білі штани та білу сорочку-вишиванку, а головним акцентом його образу, звичайно ж, є вуса. Трінчер скромничати не стала і вбралася в коротенькі джинсові шорти та відкриту помаранчеву блузу. Денисенко ж постала у кліпі у стриманій білій сукні з хусткою на голові.

У підписі до публікації Зібров написав: "Дякую @annatrincher_official за таку цікаву епізодичну роль, мені здається все вийшло на всі 100%. Чуттєва пісня та справжній емоційний, ностальгічний за рідними краями кліп. Знімали в неймовірно гарному та по-справжньому українському місці - Пирогово, де затишні хатки, природа. Атмосфера на майданчику була дуже теплою, домашньою. Разом з харизматичною красунею Наталкою Денисенко додали своїх фарб у це відео. Мені дуже сподобалась моя роль та наша співпраця. Анечка, ти дуже талановита дівчина, креативна, красива, як зовні так і душею, старанна, багато працюєш та через тернистий шлях досягаєш успішно свої цілі. Я дуже радий, що ми дружимо та співпрацюємо з такою талановитою молоддю України, адже ви наше майбутнє!".

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