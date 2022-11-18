Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши незвичайні кадри з нової фотосесії.

На нових фотографіях Анна відображена на світлому фоні, а сама вона дуже контрастує на них. Перед камерою модель з'явилася в строгому чорному костюмі в обліпку, під піджаком якого видно чорний топ без бретельок з мереживною оборкою. Волосся дівчини зібрано в акуратний хвіст, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою. Модель і так і сяк крутиться перед камерою, демонструючи всі свої принади.

У підписі до публікації Неплях наголосила на сторінці фотографа, яка її знімала. А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки, засипаючи її компліментами: "А ми продовжуємо нашу рубрику "Соска нереалка", "Голлівуд", "Друге фото взагалі таке круте", "Така красива, було дуже приємно з тобою попрацювати", "Вогонь модель", "Вау", "Дивовижна", "Красива", "Вогонь", "Красуня".

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