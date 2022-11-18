Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував відео та запросив шанувальників на перший з початку війни концерт у Києві.

У короткому відео Melovin показав фрагмент одного з кліпів, у якому також можна побачити інших людей. У ролику звучить україномовна пісня артиста, а сам він виглядає молодшим.

У підписі до публікації Костя написав: "Чекаю на тебе 18 грудня у Києві, щоб заспівати улюблені пісні разом! Квиток на шоу – це не тільки незабутня емоція та музична терапія, а й чудова можливість допомогти зібрати кошти для ЗСУ. Купи квиток на concert.ua . До зустрічі!".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію виконавця, запрошуючи його до своїх міст: "Чекаємо у Вінниці", "Гарні засніжені кадри", "Бальзам на душу", "Я таку терапію вживала б тричі на день, і напевно було мало" , "Нехай тобі нічого не завадить, і концерт буде вибуховим", "Чудова композиція".

Нагадаємо, "З початку війни ми…": Сніжана Бабкіна прозвітувала, скільки грошей вони з Сергієм зібрали.

Як повідомляла Politeka, "Будуть сукні і підбори": Осадча показала кадри "з минулого життя" і розповіла, коли повернеться у світський образ.

Також Politeka писала, що "Заради нього я можу…": Ребрик розповіла про найбільшу любов у своєму житті.