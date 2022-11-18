Популярный украинский хореограф, ди-джей и шоумен Влад Яма, который с начала полномасштабного российского вторжения вместе с женой и сыном выехал из Украины в США, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице Instagram. Так, в этот раз артист выложил необычное фото и написал несколько строк.

На новой черно-белой фотографии Влад запечатлен сидя на корточках. Перед камерой он появился в белых штанах и футболке, поверх которой накинул черную кожаную куртку. При этом можно заметить, что взгляд у артиста стал другой, а вид уставший и серьезный.

В подписи к публикации Яма написал: "Мою страну пытаются уничтожить". При этом хореограф отключил возможность комментировать свою публикацию, чего раньше не было.

Отметим, что Влад Яма получал много критики и хейта из-за своего выезда за границу во время войны, тогда как большинству мужчин страны запрещено покидать Украину. Однако, даже будучи в США хореограф занимается благотворительностью и собирает средства на помощь украинцам и украинской армии.

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