Українська співачка Ольга Цибульська розповіла, що у Святого Миколая попросив її 7-річний син Нестор.

Як повідомляє Politeka.net, День святого Миколая – це зимове свято, яке залишається одним із найулюбленіших і найочікуваніших для всіх: дорослі вшановують пам'ять святого, а діти зазвичай знаходять під подушкою подарунки.

Популярна українська співачка Оля Цибульська спитала сина, який подарунок він хоче на свято. Як зізналася артистка на своїй сторінці в Instagram, Нестор здивував її запитами Святого Миколая.

Українська співачка Ольга Цибульська розповіла, що у Святого Миколая попросив її 7-річний син Нестор. Зокрема, хлопчик сів писати листа Святому зі своїми запитами, які, м'яко кажучи, вразили зіркову маму.

Коли співачка поцікавилася, що син попросив, виявилося, що айфон, відеоприставку та інші дорогі речі.

"Ти ж знаєш, що Святий Миколай - це про солодощі та іграшки? Він уже старенький, у нього немає грошей на айфон і плейстейшн, він з 24 лютого не працював жодного разу", - жартома умовляє Ольга Цибульська погодитися сина на простіші подарунки. При цьому хлопчик упевнено відповідає, що гроші у Святого Миколая знайдуться.

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