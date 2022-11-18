Украинская певица Ольга Цибульская рассказала, о чем Святого Николая попросил ее 7-летний сын Нестор.

Как сообщает Politeka.net, День святого Николая – это зимний праздник, который остается одним из самых любимых и долгожданных для всех: взрослые чтят память святого, а дети обычно находят под подушкой подарки.

Популярная украинская певица Оля Цибульская спросила сына, какой подарок он хочет на праздник. Как призналась артистка на своей странице в Instagram, Нестор удивил ее запросами Святому Николаю.

Украинская певица Ольга Цибульская рассказала, о чем Святого Николая попросил ее 7-летний сын Нестор. В частности, мальчик сел писать письмо Святому со своими запросами, которые мягко говоря, поразили звездную маму.

Когда певица поинтересовалась, что сын попросил, оказалось что айфон, видеоприставку и прочие дорогие вещи.

"Ты же знаешь , что Святой Николай – это про сладости и игрушки? Он уже старенький, у него нет денег на айфон и плейстейшн, он с 24 февраля не работал ни разу", – шуточно уговаривает Ольга Цибульская согласиться сына на подарки попроще. При этом мальчик уверенно отвечает, что деньги у Святого Николая найдутся.

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