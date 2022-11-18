Молода українська співачка Ганна Трінчер нещодавно представила черговий кліп, цього разу задіявши в ньому і колег, і свого чоловіка.

Українська співачка Ганна Трінчер, яка часто розповідає про скандали, конфлікти в сім'ї та підтримує піар усіма способами, не забуває також про критику у свій бік. На цей раз Ганна показала, з чим їй іноді доводиться стикатися в мережі.

«Сміюся, випадково знайшла таку посаду про себе у Фейсбуці» - пише Ганна.

У мережі невідомий чоловік виставив кадри з нового кліпу Анни і висловився досить різко: «Анна трінчер походу збільшила губи і туди стек весь її мозок. Кадри із її нового кліпу «Зай».

Після цього Трінчер продовжила свою відповідь: «Дорослий чоловік! Дозволяє собі такі висловлювання на мій бік. Не хвилюйтесь. Далі більше! Нехай я буду вам прикладом. Навколо люди завжди намагатимуться вас потопити, закрийте їм рота своїми діями» - пише Трінчер.

Раніше Трінчер похвалилася, що випустила нову пісню, яка отримала назву "Зай".

У цій пісні зірка передає емоції кожної українки, яка виїхала за кордон.

"Зай, я хочу повернутися з-за кордону і знову проїжджати міст Патона. І незважаючи на біль та втому, я їду додому. Зай, я хочу прогулятися містом. Не чути сирен, ракети свисту. До тебе повернутися з-за кордону" – поет Анна в новой композиции.

Нагадаємо, "З початку війни ми…": Сніжана Бабкіна відзвітувала, скільки грошей вони з Сергієм зібрали.

Як повідомляє Politeka, "Будуть сукні та підбори": Осадча показала кадри "з минулого життя" і розповіла, коли повернеться у світський образ.

Також Politeka писала, що "Заради нього я можу…": Ребрик розповіла про найбільше кохання у своєму житті.