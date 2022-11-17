Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила целую серию фото, на которых показала закулисье своей роботы.

На фотографиях Лилия запечатлена во время работы, а свой пост посвятила профессиональному празднику – Дню работников телевидения, радио и связи. Собственно, по словам телезвезды, телевидение – ее самая большая в жизни любовь и ради своей работы она готова на все.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Ради него я могу проснуться на рассвете, работать в убежище, под рев воздушных тревог и гром ПВО! Да что там – ради него я могу вообще не спать ночью, могу поехать за тысячи километров, могу прорываться к нему сквозь снежные заносы или палящее солнце! Ибо ТВ – это любовь всей моей жизни! И благодарю Вселенную, что взаимна! И моя самая заветная сейчас мечта как телеведущей не самые высокие рейтинги от зрителей, а сказать в эфире "Утро дома" – "С Победой!". И пусть эта моя мечта обязательно сбудется как можно быстрее. С праздником работников радио и ТВ всех причастных!".

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