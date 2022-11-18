Украинская певица Анна Тринчер, которая часто рассказывает о скандалах, конфликтах в семье и поддерживает пиар всеми способами, не забывает также о критике в свою сторону. В этот раз Анна показала, с чем ей иногда приходится сталкиваться в сети.
«Смеюсь, случайно нашла такой вот пост о себе в Фейсбуке» - пишет Анна.
В сети неизвестный мужчина выставил кадры из нового клипа Анны и высказался довольно резко: «Анна Тринчер походу увеличила губы и туда стек весь ее мозг. Кадры из ее нового клипа «Зай».
После этого Тринчер продолжила свой ответ: «Взрослый мужчина! Позволяет себе такие высказывания в мою сторону. Не переживайте. Дальше – больше! Пусть я буду для вас примером. Вокруг люди всегда будут пытаться вас потопить, закройте им рот своими действиями» - пишет Тринчер.
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Ранее Тринчер похвасталась, что выпустила новую песню, которая получила название "Зай".
В этой песне звезда передает эмоции каждой украинки, выехавшей за границу.
"Зай, я хочу повернутися з-за кордону і знову проїжджати міст Патона. І незважаючи на біль та втому, я їду додому. Зай, я хочу прогулятися містом. Не чути сирен, ракети свисту. До тебе повернутися з-за кордону" – поет Анна в новой композиции.
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