Молодая украинская певица Анна Тринчер не так давно представила очередной клип, в этот раз задействовав в нем и коллег, и своего супруга.

Украинская певица Анна Тринчер, которая часто рассказывает о скандалах, конфликтах в семье и поддерживает пиар всеми способами, не забывает также о критике в свою сторону. В этот раз Анна показала, с чем ей иногда приходится сталкиваться в сети.

«Смеюсь, случайно нашла такой вот пост о себе в Фейсбуке» - пишет Анна.

В сети неизвестный мужчина выставил кадры из нового клипа Анны и высказался довольно резко: «Анна Тринчер походу увеличила губы и туда стек весь ее мозг. Кадры из ее нового клипа «Зай».

После этого Тринчер продолжила свой ответ: «Взрослый мужчина! Позволяет себе такие высказывания в мою сторону. Не переживайте. Дальше – больше! Пусть я буду для вас примером. Вокруг люди всегда будут пытаться вас потопить, закройте им рот своими действиями» - пишет Тринчер.

Ранее Тринчер похвасталась, что выпустила новую песню, которая получила название "Зай".

В этой песне звезда передает эмоции каждой украинки, выехавшей за границу.

"Зай, я хочу повернутися з-за кордону і знову проїжджати міст Патона. І незважаючи на біль та втому, я їду додому. Зай, я хочу прогулятися містом. Не чути сирен, ракети свисту. До тебе повернутися з-за кордону" – поет Анна в новой композиции.

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