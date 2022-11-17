Жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина и его концертный директор Снежана Бабкина, которая родила троих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Снежана показала афиши концертов Сергея и рассказала, сколько их было, и сколько средств удалось собрать.

По словам Снежаны, они с Сергеем объездили множество стран, среди которых США, Канада, Германия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Польша и другие. И во всех этих странах музыкант выступал – и сольно, и в составе группы 5nizza, и вместе с другими артистами в проекте "Доброго вечора, ми з України".

В подписи к публикации Снежана Бабкина отчиталась о средствах: "В настоящее время собрана и отправлена ​​помощь на нужды ВСУ, детям, госпиталям и переселенцам в размере 203 500 евро, а еще 200 000 грн донатов, которые зрители оставили в специальных ящиках на наших концертах. Были проведены 3 аукциона, на которых СБ разыгрывал гитары – сумма, которую мы получили, составила 9 000 евро. Благодаря моему проекту @snezhno_mir было передано на благотворительность 7 300 евро. Мы очень благодарны всем НАШИМ ЛЮДЯМ, которые приходят на концерты, всем организаторам и друзьям, которые устроили эти события, всем концертным площадкам, всем городам и странам. Всем, кто присоединился к нашим концертам, благодаря кому можем выступать и помогать. Мы сделали это вместе! МЫ ПРОДОЛЖАЕМ играть для вас, а полученные деньги с концертов перечислять волонтерским фондам. На этот раз имеем выступления в родной Украине!".

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