Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала фото и видео, на которых приоткрыла закулисье своей телевизионной жизни, которая бурлила до начала войны.

Свой пост Катя посвятила профессиональному празднику – Дню работников телевидения, радио и связи, который отмечается 16 ноября. На фотографиях телезвезду можно увидеть в ярких образах в закулисье съемок "Голосу країни" и "Світського життя", а на некоторых снимках Катя позирует со своим мужем Юрием Горбуновым.

В подписи к публикации Осадчая рассказала, что телевизионщики никогда особо не празднуют, а этот день просто повод напомнить, что и у них есть свой профессиональный праздник. Однако, во время войны люди, которые работают на телевидении и радио стали держать и свой информационный фронт.

"Украинские телевизионщики сейчас пример для всего мира, как не только показывать войну, а как говорить во время войны, как снимать программы, как запускать шоу, как менять вектор своей постоянной деятельности, как менять тон развлекательных шоу, но оставлять их, ведь люди должны отдыхать от стресса. Как по телевидению передавать важную информацию. Я почти 20 лет работаю на телевидении и влюблена в это дело, потому верю, что по победе оно расцветет с новой силой! Мы победим и снова будут платья и каблуки, как на фото и видео", - написала Катя.

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