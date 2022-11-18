Відома актриса, перша «Холостячка» Ксенія Мішина щодня розповідає про те, як самовдосконалюється, ходить на тренування та займається різними практиками. Також артистка стала активно відзначати, як відбуваються її будні.

Ксенія нещодавно показала в Сторі, як покращує фігуру з ендосферою, займається йогою, ходить на тренування та почала змінювати свій спосіб життя.

«Дівчатка, хочете гарний, підтягнутий живіт? Вакуум щодня (крім критичних днів). Повний видих, втягнути живіт, рахуємо до 25 (або скільки зможете), і так чотири підходи! - Поділилася своїм методом Ксенія.

Також не забуваємо про теплу воду на порожній шлунок. І, звичайно, медитація… Налаштування енергії та свідомості на цілий день» - зауважує Ксенія.

Останнім часом артистка захоплена упорядкуванням фігури, тому частіше звертає увагу на свій спосіб життя.

«Вечеря… Перше, що приведе вас до здорового та красивого тіла – це зміна харчових звичок. Спокус на магазинних полицях багато. Але пам'ятайте, що вони порушують смакові рецептори і ви вже не зможете їсти здорову їжу», - поділилася Ксенія зауваженнями.

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