Известная актриса, первая «Холостячка» Ксения Мишина каждый день рассказывает о том, как самосовершенствуется, ходит на тренировки и занимается различными практиками. Также артистка стала активно отмечать, как проходят ее будни.
Ксения недавно показала в Стори, как улучшает фигуру с эндосферой, занимается йогой, ходит на тренировки и начала менять свой образ жизни.
«Девочки, хотите красивый, подтянутый живот? Вакуум каждый день (кроме критических дней). Полный выдох, втянуть живот, считаем до 25 (или сколько сможете), и так четыре подхода!» - поделилась своим методом Ксения.
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Также не забываем о теплой воде на пустой желудок. И конечно медитация… Настройка энергии и сознательности на целый день» - подмечает Ксения.
В последнее время артистка увлечена приведением фигуры в порядок, поэтому чаще обращает внимание на свой образ жизни.
«Ужин… Первое, что приведет вас к здоровому и красивому телу – это изменение пищевых привычек. Соблазнов на магазинных полках много. Но помните, что они нарушают вкусовые рецепторы и вы уже не сможете есть здоровую пищу» - поделилась Ксения замечаниями.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
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