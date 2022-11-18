Украинская актриса, победительница "Танцев со звездами" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась секретом, как получить нужные формы.

Известная актриса, первая «Холостячка» Ксения Мишина каждый день рассказывает о том, как самосовершенствуется, ходит на тренировки и занимается различными практиками. Также артистка стала активно отмечать, как проходят ее будни.

Ксения недавно показала в Стори, как улучшает фигуру с эндосферой, занимается йогой, ходит на тренировки и начала менять свой образ жизни.

«Девочки, хотите красивый, подтянутый живот? Вакуум каждый день (кроме критических дней). Полный выдох, втянуть живот, считаем до 25 (или сколько сможете), и так четыре подхода!» - поделилась своим методом Ксения.

Также не забываем о теплой воде на пустой желудок. И конечно медитация… Настройка энергии и сознательности на целый день» - подмечает Ксения.

В последнее время артистка увлечена приведением фигуры в порядок, поэтому чаще обращает внимание на свой образ жизни.

«Ужин… Первое, что приведет вас к здоровому и красивому телу – это изменение пищевых привычек. Соблазнов на магазинных полках много. Но помните, что они нарушают вкусовые рецепторы и вы уже не сможете есть здоровую пищу» - поделилась Ксения замечаниями.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

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