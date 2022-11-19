Українська актриса, героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про бажання повністю змінити своє життя та себе.

Популярна українська актриса, перша «Холостячка» Ксенія Мішина показує в Інстаграм свій шлях до покращення себе, своїх звичок та буднів. Щоб змінити свою продуктивність та бути задоволеною своїм тілом, артистка вирішила перебудувати багато звичок і вирішила навіть харчуватися інакше.

«Наразі проходжу крутий шлях трансформації. Переглядаю усі свої звички, харчування. Змінюю все… Але скажу одне: якщо ви впораєтеся з собою, то зможете трансформувати себе на кращу версію, і зможете подолати будь-яку складність чи проблему у вашому житті. І кожну мету вашу буде досягнуто.

Наприклад, авокадо – джерело олій, вживання яких необхідне забезпечення базових потреб організму. Яйця – джерело білка, амінокислот. Я їм тільки білок, щоб контролювати рівень холестерину. Вівсяна каш - вуглеводи - основне джерело енергії» -ділиться Ксенія.

Також вона помітила спосіб досягти плоского живота:

«Дівчатка, хочете гарний, підтягнутий живіт? Вакуум щодня (крім критичних днів). Повний видих, втягнути живіт, рахуємо до 25 (або скільки зможете), і так чотири підходи! - Поділилася своїм методом Ксенія.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

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