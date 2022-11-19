Украинская актриса,героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала о желании полностью поменять свою жизнь и себя.

Популярная украинская актриса, первая «Холостячка» Ксения Мишина показывает в Инстаграм свой путь к улучшению себя, своих привычек и будней. Чтобы изменить свою продуктивность и быть довольной своим телом, артистка решила перестроить многие привычки и решила даже питаться иначе.

«Сейчас прохожу крутой путь трансформации. Пересматриваю все свои привычки, питание. Меняю все… Но скажу одно: если вы справитесь с собой, то сможете трансформировать себя в лучшую версию, и сможете преодолеть любую сложность или проблему в вашей жизни. И каждая цель ваша будет достигнута.

К примеру, авокадо – источник масел, употребление которых необходимое для обеспечения базовых потребностей организма. Яйца – источник белка, аминокислот. Я ем только белок, чтобы контролировать уровень холестерина. Овсяная каш – углеводы – главный источник энергии» -делится Ксения.

Также она подметила способ добиться плоского живота:

«Девочки, хотите красивый, подтянутый живот? Вакуум каждый день (кроме критических дней). Полный выдох, втянуть живот, считаем до 25 (или сколько сможете), и так четыре подхода!» - поделилась своим методом Ксения.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

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