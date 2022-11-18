Як повідомляє Politeka.net, блогер Катерина Репяхова та український артист Віктор Павлик одружилися у травні 2020 року. Репяхова молодша за артиста на 29 років. Влітку 2021-го у пари народився син Михайло. Катерина активно веде свою сторінку в Instgram де ділитися всім особистим з користувачами мережі.

Цього разу вона приїхала до одного зі своїх друзів до автомайстерні, щоб підрифтувати автомобіль свого чоловіка Віктор. У зв'язку з цим Катерина Репяхова вирішила розповісти користувачам мережі цікавий факт про українського співака Віктора Павлика.

"Цікавий факт про мого чоловіка. Якщо щось раптом трапляється з автомобілем, то він не спокійно спатиме - поки все не підлатаємо і поремонтірум. Тому Сашко, наш друг, йде виправляти подряпину на машині", - розповіла Катерина Репяхова.

Віктор Павлик любить ганяти на мотоциклі. У нього воістину "байкерський" Harley-Davidson, де він часто відвідує різні заходи. Тому не здивує той факт, що він так дбає про власний автомобіль.

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