Как сообщает Politeka.net, блогер Екатерина Репяхова и украинский артист Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил. Екатерина активно ведет свою страницу в Instgram,где делиться всем личным с пользователями сети.

В этот раз она приехала к одному из своих друзей в автомастерскую, чтобы подрифтовать автомобиль своего мужа Виктор. В связи с этим Екатерина Репяхова решила рассказать пользователям сети интересеный факт об украинском певце Викторе Павлике.

"Интересный факт о моем муже. Если что-то вдруг случается из автомобилем, то он не будет спокойно спать - пока все не подлатаем и поремонтирум. Потому Саша, наш друг, идет исправлять царапину на машине", - рассказала Екатерина Репяхова.

Стоит напомнить, что Виктор Павлик любит гонять на мотоцикле. У него поистине "байкерский" Harley-Davidson, на котором он часто посещает разные мероприятия. Потому не удевляет тот факт, что он так печется о собственном автомобиле.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.