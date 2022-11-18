Популярний український комік, шоумен та переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який нещодавно їздив за кордон, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав святкове фото, а у підписі до нього звернувся до фоловерів.

Як видно, на новій фотографії Олександр змальований у цікавій локації поряд із морем. Перед камерою він з'явився в чорній кофті оверсайз, що доповнюють образ стильні сонцезахисні окуляри та браслет на руці. До речі, в руках Сашко тримає маленький шматочок святкового тортика зі свічкою і виглядає при цьому по-дитячому щасливим.

У підписі до публікації Еллерт написав, чого хоче на свій день народження: "В мене день народження. Завжди після нього наступає неприємний момент, це ХОЛОД. Допоки цю тенденцію я не можу змінити, але дуже хочу, щоб захисникам і захісницям було тепліше! Таке моє бажання, впевнений ви допоможете). Зігріємо їх разом. Збираю на ТЕПЛО для ЗСУ (спальники, буржуйки, термо). За найтепліший подарунок З МЕНЕ ЕКСКУРСІЯ по звільненому Донецьку, за бажанням ще Харц (все за мій рахунок). Але пам’ятайте головне не розмір подарунка, а увага. Банка в біо та сторіз. Дякую! Звіт буде, все відвезу!".

Нагадаємо, "Прекрасна можливість": Melovin запросив українців на музичну терапію.

Як повідомляла Politeka, "Така красива": Міс Україна-Всесвіт Неплях у топі з мереживом влаштувала стильну фотосесію.

Також Politeka писала, що "Здається, все вийшло": Павло Зібров розтанув в обіймах двох красунь, з'явилися фото.