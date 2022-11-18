Популярный украинский комик, шоумен и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который недавно ездил за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил праздничное фото, а в подписи к нему обратился к фолловерам.

Как видно, на новой фотографии Александр запечатлен в интересной локации рядом с морем. Перед камерой он появился в черной кофте оверсайз, дополняют образ стильные солнцезащитные очки и браслет на руке. К слову, в руках Саша держит маленький кусочек праздничного тортика со свечкой и выглядит при этом по-детски счастливым.

В подписи к публикации Эллерт написал, чего хочет на свой день рождения: "У меня день рожденья. Всегда после него наступает неприятный момент, это холод. Пока эту тенденцию я не могу изменить, но очень хочу, чтобы защитникам и защитницам было теплее! Таково мое желание, уверен вы поможете. Согреем их вместе. Собираю на ТЕПЛО для ВСУ (спальники, буржуйки, термо). За самый теплый подарок с меня экскурсия по освобожденному Донецку, по желанию еще Харц (все за мой счет). Но помните главное не размер подарка, а внимание. Банка в био и сторис. Спасибо! Отчет будет, все отвезу!".

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