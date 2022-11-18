В Україну Слава Камінська приїхала ненадовго і вже готується повернутися до Європи до дітей та мами.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Слава Камінська зараз гостює у друзів у Харкові. І вже викликала обурення підпистників, виклавши у себе в Instagram фото своєї вечері – страви з устрицями. Співачка вирішила відповісти хейтерам у своїх Stories.

В Україну Слава Камінська приїхала ненадовго і вже готується повернутися до Європи до дітей та мами. Після сторіс із устрицями екс-учасниці "НеАнгелів" дорікнула давня фанатка. Слава чомусь замість того, щоб проігнорувати цей випад, вирішила відшити фанатку після лакшері сторіс з Харкова.

"Я у Харкові, малиха. І так, тут є життя", – відповіла Слава Камінська.

Варто зазначити, що після нападу росії на Україну Камінська евакуювалася до Нідерландів з дітьми та мамою. 8 серпня Камінська повідомила, що повернулася до Києва, а вже 19 серпня опублікувала в Instagram пост, у якому вказала, що знаходиться у Нідерландах.

У вересні співачка Слава Камінська зізналася, що її коханий "знаходиться в Україні та допомагає наближати перемогу над окупантами".



Нагадаємо, що Камінська з "НеАнгелів" показала дітей, що підросли.

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