В Украину Слава Каминская приехала ненадолго и уже готовится вернуться в Европу к детям и маме.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Слава Каминская сейчас гостит у друзей в Харькове. И уже навлекла на себя возмущение подписчиков, выложив у себя в Instagram фото своего ужина – блюда с устрицами. Певица решила ответить хейтерам в своих Stories.

В Украину Слава Каминская приехала ненадолго и уже готовится вернуться в Европу к детям и маме. После сторис с устрицами экс-участнице "НеАнгелов" упрекнула давняя фанатка. Слава почему-то вместо того, чтобы проигнорировать этот выпад решила отшить фанатку после лакшери сторис из Харькова.

"Я в Харькове, малыха и да, здесь есть жизнь", – ответила Слава Каминская.

Стоит отметить, что после нападения рф на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой. 8 августа Каминская сообщила, что вернулась в Киев, а уже 19 августа опубликовала в Instagram пост, в котором указала, что находится в Нидерландах.

В сентябре певица Слава Каминская призналась, что ее возлюбленный "находится в Украине и помогает приближать победу над оккупантами".

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" показала подросших детей.

Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" захотела выговориться после тяжелой потери.

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