Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни кілька місяців жила в Іспанії, потім повернулася до Києва, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі милі фото та розповіла, як важливо дбати про себе під час війни. На нових фото Настя показала ще один свій талант – як виявилося, вона чудово малює, і зізналася, що малювання для неї схоже на медитацію.

У підписі до публікації Каменських розповіла, що з початку війни українці точно навчилися дбати та підтримувати інших, при цьому іноді забувають про себе. Тому співачка закликала шанувальників не забувати про себе та розповіла, як відновлює свій емоційний баланс.

"Особисто я намагаюся хоча б на декілька хвилин перемикати свою увагу з подій і новин про різні міста України і робити щось, що допомагає покращити емоційний стан. Ще до 24 лютого я дуже любила малювати, але зараз творчість стала для мене не просто улюбленим заняттям, а й способом медитації, що допомагає краще зрозуміти, що я відчуваю й відтворити свої переживання на папері, щоб хоча б трохи віднайти баланс всередині себе", - написала Каменських.

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