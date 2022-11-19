Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны несколько месяцев жила в Испании, затем вернулась в Киев, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети милые фото и рассказала, как важно заботится о себе во время войны. На новых фото Настя показала еще один свой талант – как оказалось, она отлично рисует, и призналась, что рисование для нее сродни медитации.

В подписи к публикации Каменских рассказала, что с начала войны украинцы точно научились заботиться и поддерживать других, при этом иногда забывают о себе. Поэтому певицы призвала поклонников не забывать о себе и рассказала, как восстанавливает свой эмоциональный баланс.

"Лично я стараюсь хотя бы на несколько минут переключать свое внимание из событий и новостей о разных городах Украины и делать что-то, что помогает улучшить эмоциональное состояние. Еще до 24 февраля я очень любила рисовать, но сейчас творчество стало для меня не просто любимым занятием, но и способом медитации, помогающим лучше понять, что я чувствую и воспроизвести свои переживания на бумаге, чтобы хотя бы чуть-чуть найти баланс внутри себя", - написала Каменских.

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