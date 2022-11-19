Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла про книги, які їй вдалося прочитати між поїздками і відсутністю бажання взагалі в цілому щось робити і навчатись.

По-перше, Огнєвіч поділилася враженнями від «Спогадів про Другу світову війну» Вінстона Черчилля.

"Кажете, що не вірите у випадковості? Якби Вінстон у потрібний час не опинився там, де опинився, Британія припинила би існування. Потужний лідер з чудовим почуттям гумору. Обожнюю!", — пише Злата.



Також співачка прочитала книгу Саллі Беделл Сміт «Її Величність Королева Єлизавета».

"Історична постать і життєвий шлях Королеви Британії надзвичайно надихають. Тут зображена інша сторона життя королівської сім‘ї і унікальна жінка- Королева Єлизавета. Другої такої більше не буде, це назбагненна втрата для світу…", — наголосила Огнєвіч.





Зараз Злата в процесі читання бестселера відомої психотерапевтки Клариси Пінколи Естес «Жінки, що біжать з вовками».

"Книга-одкровення для жінок. Дуже сподобалась фраза: «Ми все життя збираємо свій скелет по частинам, щоб заспівати над ним ту саму справжню єдину пісню»", — радить артистка.

Також до списку співачки потрапили Марк Лівін & Ілля Полудьонний «Простими Словами» та книга про Леонардо да Вінчі, де зібрані його малюнки.

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огнєвіч розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огнєвіч влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.