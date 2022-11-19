В этот раз на своей странице в Instagram артистка рассказала о книгах, которые ей удалось прочитать между поездками и отсутствием желания вообще в целом что-то делать и учиться.

Во-первых, Огневич поделилась впечатлениями от «Воспоминаний о Второй мировой войне» Уинстона Черчилля.

"Говорите, что не верите в случайности? Если бы Уинстон в нужное время не оказался там, где оказался, Британия прекратила бы существование. Мощный лидер с отличным чувством юмора. Обожаю!", — пишет Злата.



Также певица прочла книгу Салли Беделл Смит «Ее Величество Королева Елизавета».

"Историческая фигура и жизненный путь Королевы Британии чрезвычайно вдохновляют. Здесь изображена другая сторона жизни королевской семьи и уникальная женщина-Королева Елизавета. Второй такой больше не будет, это непостижимая потеря для мира…", - подчеркнула Огневич.





Сейчас Злата в процессе чтения бестселлера известной психотерапевтки Кларисы Пинколы Эстес «Бегущие с волками женщины».

"Книга-откровение для женщин. Очень понравилась фраза: "Мы всю жизнь собираем свой скелет по частям, чтобы спеть над ним ту самую настоящую единственную песню", - советует артистка.

Также в список певицы попали Марк Ливин & Илья Полуденный «Простыми Словами» и книга о Леонардо да Винчи, где собраны его рисунки.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.