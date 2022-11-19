Минулого року зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, і вже понад два роки Іванна разом із ним живе в Швейцарії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Онуфрійчук вирішила обґрунтувати вислів «Щоб мати можливості допомогти комусь, треба в першу чергу подбати про себе».

"Наші реалії виснажують морально навіть найсильніших духом людей.

І справді, для того, щоб ми могли бути опорою один для одного, потрібно в першу чергу піклуватися про себе, своє психологічне здоров‘я. Це може звучати егоїстично, але насправді — це здоровий підхід до сучасного життя", — пише Іванна.

Ведуча додала, що підтримувати себе і свій стан можна різними способами: комусь допомагають регулярні заняття йогою та читання, комусь танці чи вокал, хтось заряджається від бігу чи випікання чогось смачненького.





"Мене, наприклад, наповнює музика. Я можу вийти прогулятися в навушниках, дивитися на природу, звертати увагу на те, що оточує. Навіть 1-2 такі години наодинці з собою та музикою вже покращують моє самопочуття, дають мені енергію та внутрішні сили рухатися далі😌 Ще мене заряджають фізичні вправи. Можу просто вдома позайматися під улюблену музику, іноді навіть пританцьовуючи🙈Після цього я почуваюся краще і фізично, і морально. Для себе я зробила висновок, що це мають бути ті заняття, які приносять задоволення і під час яких відключається весь потік думок та роздумів", — зізнається Онуфрійчук.

Вона також тегнула Ольгу Сумську, Лілію Ребрик та Женю Кота, попросивши їх розкрити свої способи підтримки психологічного стану.

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