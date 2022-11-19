Популярна українська співачка та колишня дружина шоумена Дзідзьо (Михайло Хома) Slavia (Ярослава Притула), яка під час війни залишилася в Україні та активно виступає на благодійних концертах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка здивувала кадрами у новій зовнішності та заінтригувала новим кліпом.

Як бачимо, на нових знімках Ярослава сама на себе не схожа. Вона одягла вузьку сіру сукню з декольте та червоні шкіряні рукавички, а на її голові червоний капелюшок із вуаллю. Волосся співачки акуратно зібране в хвіст і покладене на плече, а на обличчі накладні вії та червона помада на губах.

У підписі до публікації Slavia написала: "Зняли відео на нову пісню. Поки що монтуємо, хочу показати один із образів. Як вам?". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Образ супер", "Красуня", "Боже, яка розкішна і неймовірно красива! Образ на мільйон!", "Вау, чекаємо дуже прем'єру!", "Бомба", "Круто! Красуня !", "Дуже круто! Неповторно! Шик і вишуканість!", "Сонечко, ти як завжди розкішна. Красуня!", "Чарівна", "Чарівна красуня!", "Дуже гаряча", "Вам, ну дуже підходить червоний колір ".

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