В прошлом году звезда, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз. Ее муж – непубличная личность. Известно, что бизнесмен казахского происхождения имеет миллионное состояние, и уже более двух лет Иванна вместе с ним живет в Швейцарии.

На этот раз на своей странице в Instagram Онуфрийчук решила обосновать высказывание «Чтобы иметь возможность помочь кому-то, нужно в первую очередь позаботиться о себе».

"Наши реалии истощают морально даже сильнейших духом людей.

И действительно, для того чтобы мы могли быть опорой друг для друга, нужно в первую очередь заботиться о себе, своем психологическом здоровье. Это может звучать эгоистично, но на самом деле — это здоровый подход к современной жизни", - пишет Иванна.

Ведущая добавила, что поддерживать себя и свое состояние можно разными способами: кому-то помогают регулярные занятия йогой и чтение, кому-то танцы или вокал, кто-то заряжается от бега или выпекания чего-нибудь вкусненького.





"Меня, например, наполняет музыка. Я могу выйти прогуляться в наушниках, смотреть на природу, обращать внимание на то, что окружает. Даже 1-2 таких часа наедине с собой и музыкой уже улучшают мое самочувствие, дают мне энергию и внутренние силы двигаться дальше 😌 Еще меня заряжают физические упражнения Могу просто дома позаниматься под любимую музыку, иногда даже приплясывая 🙈После этого я чувствую себя лучше и физически, и морально. Для себя я сделала вывод, что это должны быть те занятия, которые доставляют удовольствие и во время которых отключается весь поток мыслей и размышлений", — признается Онуфрийчук.

Она также тэгнула Ольгу Сумскую, Лилию Ребрик и Женю Кота, попросив их раскрыть свои способы поддержания психологического состояния.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук стала студенткой и похвасталась новым достижением.

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