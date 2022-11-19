Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, опублікував знімки, зроблені під час його виступу у Кишиневі.

Артист, який помітно схуд, подякував Кишиневі за прийом і зізнався, що їм з «мамою» та рештою учасників команди сподобалося.

«До скорої зустрічі!», – пообіцяв Данилко.

У коментарях до публікації артисту зробили багато компліментів, а Леся Нікітюк відреагувала трьома вогниками.

«Андрій та Ко, велике спасибі за вашу енергію», «Наша Віра», «Це було незабутньо», «Дякую за концерт, за атмосферу. Все буде Україна!», «Дякую, Андрію! Велика пошана вам за все! Ви розумна та талановита людина. Рада, що побувала на цьому концерті, ви людина-свято», «Дякую за концерт! Подарували надію та радість життя!», - пишуть артисту його шанувальники.

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв'ю Андрій Данилко розповів, що його зайва вага пов'язана не з вживанням їжі та алкоголю, а з гормональним збоєм, що стався на тлі постійних стресів та важкого графіка роботи.

Якоїсь миті Данилко навіть прийняв рішення візуально піти зі сцени, обмежити кількість виступів.

«Тому що я собі не подобався на екрані, мене дратувало, що вона (Сердючка – ред) повна, що видно ці щоки. І коли одягаєш цю зірку, то тут застібка, у тебе квадратне обличчя», - говорив Данилко.

Артист зізнавався, що йому потрібна пауза, щоб привести себе в порядок і повернутися в ту вагу, яку він хоче.

Також Андрій Данилко розповів про пережите випробування у дитинстві та чому він не розмовляв.

Крім того, Данилко зізнався, через що в нього можуть бути депресії.