Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита. Саліванчук завжди акцентує увагу на тому, що вона не просто дружина чи мати, а впершу чергу успішна жінка.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка похвалилася, що тепер вона знову студентка. Ганна вступила до Інституту післядипломної освіти на факультет сімейної психології.

"Так, я здала іспит!!! Сама- абсолютно сама без допомоги, без списування. Прохідний бал був 100- я набрала 106, це значить на 53 питання я відповіла вірно🤣🤣🤣 Якщо чесно, я так перенервувала, що думала вже не здам🙈🤣🙏🏻Пам’ятайте, ніколи не пізно вчитись , і ніхто ніколи вас не навчить, тільки ви самі можете навчитись!", — пише Саліванчук.

Зірка також вирішила зацитувати Генрі Форда: "Кожен, хто перестає вчитися, старіє, – не важливо, в 20 або 80 років, – а будь-який інший, хто продовжує вчитися, залишається молодим. Найважливіше в житті – це зберегти мозок молодим".

"Залишайтесь вічно молодими💪 І зараз найкращий час для навчання! Кіно ніхто не знімає🥲 Використайте цей час з користю, не сидіть дома, плачучи що не має світла, води, якщо є де жити, то і при свічках можна читати🙏🏻", — наголосила Ганна Саліванчук.

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