Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла, що разом із дітьми — сином Робертом та донькою Олівією — вимушена сидіти без світла, як і всі.

"Як і всі українці, ми з дітками без світла. Під час тієї однієї години, коли воно з’являється, намагаюся зробити усі можливі справи. Нам важко. Нам буде важко. Ми всі це розуміємо. І ми готові. Оскільки ми у своїй країні, на рідній землі, з близькими людьми поруч. Це вони мають тікати, і вони тікають. Бачать силу духу незламного народу. Силу, якої у них немає", — пише Боржемська.

Марина також спробувала підбадьорити співвітчизників.

"Оскільки «у темні часи добре видно світлих людей». Після дощу буде веселка. А зараз нас гріють наші серця. Українці - це сила. Ми показали це усьому світу. Ми показали, що насправді значить сила духу, жага до свободи, об’єднаність та віра. Запалюємо серця та свічки", — наголосила зірка "Зважені та щасливі".

Шанувальники в коментарях підтримали Марину Боржемську: "Хай при свiчках, та без мерзених нелюдiв"; "Краще при свічках, але без них, вільні і на своїй землі. А кожна свічка запалена в українській хаті під час відсутності світла буде за упокій расєї🔥. Все буде Україна 💙💛".

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.