В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, что вместе и с детьми — сыном Робертом и дочерью Оливией — вынуждена сидеть без света, как и все.

"Как и все украинцы, мы с детьми без света. Во время того одного часа, когда он появляется, пытаюсь сделать все возможные дела. Нам тяжело. Нам будет тяжело. Мы все это понимаем. И мы готовы. Поскольку мы в своей стране, на родной земле, с близкими людьми рядом. Это они должны убегать, и они убегают. Видят силу духа несокрушимого народа. Силу, которой у них нет", — пишет Боржемская.

Марина также попыталась подбодрить соотечественников.

"Поскольку «в темные времена хорошо видны светлые люди». После дождя будет радуга. А сейчас нас греют наши сердца. Украинцы - это сила. Мы показали это всему миру. Мы показали, что на самом деле значит сила духа, жажда свободы, единство и вера. Зажигаем сердца и свечи", - отметила звезда "Зважені та щасливі".

Поклонники в комментариях поддержали Марину Боржемскую: "Пусть при свечах, но без мерзких изуверов"; "Лучше при свечах, но без них, свободные и на своей земле. А каждая свеча зажженная в украинском доме в отсутствие света будет за упокой россии 🔥. Все будет Украина 💙💛".

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.