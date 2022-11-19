Після градіозного концертного туру гурту KAZKA містами США артистка повертається додому, де одразу ж вирушить на знімальний майданчик фіналку шоу "Голос країни".

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Зарицька підтримала онлайн проєкт «Скажи чесно, ти як?», який ініціювала перша леді Олена Зеленська. У ньому зірки українського шоу-бізнесу відверто розповідають про емоції, які переживають через повномасштабне вторгнення росії.

"В такі непрості дні особливо важливо говорити про те, як ми всі 💔 З моїми часто обговорюємо, що лякає, напружує, викликає тривожність. Коли кожен звук — завмирання серця, а відсутність світла, тепла й зв‘язку — наче стрибок у часі на сто років назад", — пише Олександра.





"Мені здається, що надважливо сьогодні підтримувати своїх, зберігати почуття гумору, мати чіткий план та вірити у майбутнє. Важливо жити зараз, будувати, створювати, мріяти. Не відкладати життя на потім. Навіть під час війни. Особливо під час війни! А ще — ми маємо дбати про себе, відчувати свої потреби і чути себе. Це внесок у наше життя та майбутнє України. Люблю! ❤️", — наголосила співачка.

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