После градиозного концертного тура группы KAZKA по городам США артистка возвращается домой, где сразу же отправится на съемочную площадку финала шоу "Голос країни".

В этот раз на своей странице в Instagram Зарицкая поддержала онлайн проект «Скажи честно, ты как?», который инициировала первая леди Елена Зеленская. В нем звезды украинского шоу-бизнеса откровенно рассказывают об эмоциях, переживаемых из-за полномасштабного вторжения россии.

"В такие непростые дни особенно важно говорить о том, как мы все 💔 С моими часто обсуждаем, что пугает, напрягает, вызывает тревожность. Когда каждый звук — замирание сердца, а отсутствие света, тепла и связи — как скачок во времени на сто лет назад", - пишет Александра.





"Мне кажется, что важно сегодня поддерживать своих, сохранять чувство юмора, иметь четкий план и верить в будущее. Важно жить сейчас, строить, создавать, мечтать. Не откладывать жизнь на потом. Даже во время войны. Особенно во время войны! А еще — мы должны заботиться о себе, чувствовать свои потребности и слышать себя. Это вклад в нашу жизнь и будущее Украины. Люблю! ❤️", — подчеркнула певица.

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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