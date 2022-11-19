Артист від початку повномасштабного вторгнення рф разом із дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав із рідного Харкова за кордон.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Бабкін повідомив про своє повернення на батьківщину.

"КИЇВ🤍 Рідна земля так надихає! Стільки сил з’явилося! Емоції переповнюють мене! КИЇВ, я чекаю на тебе сьогодні ввечері на моєму Благодійному концерті!🙏🏻 Вперше за 9 місяців будемо грати бендом. Для мене- це дуже особлива подія! До зустрічі!", — пише Сергій.

На публікацію одразу відреагував популярний виконавець та продюсер Олексій Потапенко (Потап).

"Перша фотка, як обкладинка альбому", — написав Потап у коментарях.

Від початку війни Сергій Бабкін із командою зіграв уже майже сорок благодійних концертів, всі кошти від яких були спрямовані волонтерським організаціям. Він виступав у США та Німеччині, в Ірландії, в Польщі та в інших країнах Європи, а тепер нарешті зустрінеться з шанувальниками в рідній Україні.

"В цьому році я мав святкувати двадцятиріччя творчої діяльності. В мене, як і в кожного з нас, були плани, які зруйнувало нашестя загарбників. Але життя неможливо відкласти, воно триває. Все що ми можемо, це жити його відповідно до викликів, з якими стикаємось на своєму шляху", — наголосив музикант.

Нагадаємо, дружина Бабкіна показала, чим доводиться займатися, щоби виживати на виплати в Німеччині.

Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін зворушив до сліз кадрами з 12-річною донькою.

Також Politeka писала, що дружину Бабкіна приголомшив вчинок українців у Німеччині.