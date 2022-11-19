Артист с начала полномасштабного вторжения рф вместе с супругой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми уехал из родного Харькова за границу.

В этот раз на своей странице в Instagram Бабкин сообщил о своем возвращении на родину.

"КИЕВ🤍 Родная земля так вдохновляет! Столько сил появилось! Эмоции переполняют меня! КИЕВ, я жду тебя сегодня вечером на моем Благотворительном концерте!🙏🏻 Впервые за 9 месяцев будем играть бендом. Для меня- это очень особое событие! До встречи!", — пишет Сергей.

На публикацию сразу отреагировал популярный исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап).

"Первая фотка, как обложка альбома", - написал Потап в комментариях.

С начала войны Сергей Бабкин с командой сыграл почти сорок благотворительных концертов, все средства от которых были направлены волонтерским организациям. Он выступал в США и Германии, Ирландии, Польше и других странах Европы, а теперь наконец встретится с поклонниками в родной Украине.

"В этом году я должен был праздновать двадцатилетие творческой деятельности. У меня, как и у каждого из нас, были планы, которые разрушило нашествие захватчиков. Но жизнь невозможно отложить, она продолжается. Все что мы можем, это жить ее согласно вызовам, с какими сталкиваемся на своем пути", - подчеркнул музыкант.

Напомним, жена Бабкина показала, чем приходится заниматься, чтобы выживать в выплаты в Германии.

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин растрогал до слез кадрами с 12-летней дочерью.

Также Politeka писала, что жену Бабкина ошеломил поступок украинцев в Германии.