Художня гімнастка, олімпійська чемпіонка, учасниця шоу "Танці із зірками" Ганна Різадінова, яка разом з сином втікла від війни за кордон, розповіла про свій стан.

На своїй сторінці в Instagram спортсменка підтримала онлайн проєкт «Скажи чесно, ти як?», який ініціювала перша леді Олена Зеленська. У ньому зірки українського шоу-бізнесу відверто розповідають про емоції, які переживають через повномасштабне вторгнення росії.

"Колись давно нашим мамам казали: «Не бери часто дитину на руки. Не обіймай без перестанку. Не привчай дитину до рук». Як добре, що тепер впевнено можна сказати: «Боже, яка ж маячня!». Психологи давно довели, що обійняти того, хто поруч – дієвий спосіб заспокоєння. Це банально, але це працює! Саме обійми приємної вам людини сприяють виділенню окситоцину, який має заспокійливу дію", — пише Ганна Різатдінова.





"Мені, як мамі, надзвичайно важливо, щоб психічний стан моєї дитини був в нормі в ці важкі і тривожні часи. Тому ми обіймаємось досхочу. Звісно, існують і десятки інших способів привести емоційний стан в норму, але цей – завжди під рукою і завжди ефективний. Вірю, що вам, як і мені небайдуже психічне здоров’я вашої дитини", — додала гімнастка.

Різатдінова передала цю естафету ведучій Валентині Хамайко, співачці Світлані Тарабаровій та танцівниці Ілоні Гвоздьовій.

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