На своїй сторінці в Instagram спортсменка підтримала онлайн проєкт «Скажи чесно, ти як?», який ініціювала перша леді Олена Зеленська. У ньому зірки українського шоу-бізнесу відверто розповідають про емоції, які переживають через повномасштабне вторгнення росії.
"Колись давно нашим мамам казали: «Не бери часто дитину на руки. Не обіймай без перестанку. Не привчай дитину до рук». Як добре, що тепер впевнено можна сказати: «Боже, яка ж маячня!». Психологи давно довели, що обійняти того, хто поруч – дієвий спосіб заспокоєння. Це банально, але це працює! Саме обійми приємної вам людини сприяють виділенню окситоцину, який має заспокійливу дію", — пише Ганна Різатдінова.
"Мені, як мамі, надзвичайно важливо, щоб психічний стан моєї дитини був в нормі в ці важкі і тривожні часи. Тому ми обіймаємось досхочу. Звісно, існують і десятки інших способів привести емоційний стан в норму, але цей – завжди під рукою і завжди ефективний. Вірю, що вам, як і мені небайдуже психічне здоров’я вашої дитини", — додала гімнастка.
Різатдінова передала цю естафету ведучій Валентині Хамайко, співачці Світлані Тарабаровій та танцівниці Ілоні Гвоздьовій.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
В Україну раптово увірветься потепління: в яких областях чекати до +20 градусів
Переговори України та РФ: у Байдена зробили заяву про закінчення війни
Важливі зміни запроваджують в Україні з 19 листопада: подробиці нового закону, що потрібно знати
Потап з'явився поруч із генералом Залужним у дірявому светрі: "Які втомлені очі..."
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук стала студенткою та похвалилася новим досягненням.
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк відреагувала на фото із схудлою Сердючкою в іншій країні.
Також Politeka писала, що колишня дружина Дзідзьо Slavia показала незвичайний образ для зйомок кліпу.