Художественная гимнастка, олимпийская чемпионка, участница шоу "Танцы со звездами" Анна Ризадинова, которая вместе с сыном бежала от войны за границу, рассказала о своем состоянии.

На своей странице в Instagram спортсменка поддержала онлайн проект "Скажи честно, ты как?", который инициировала первая леди Елена Зеленская. В нем звезды украинского шоу-бизнеса откровенно рассказывают об эмоциях, переживаемых из-за полномасштабного вторжения россии.

"Когда-то давно нашим мамам говорили: «Не бери часто ребенка на руки. Не обнимай без остановки. Не приучай ребенка к рукам». Как хорошо, что теперь уверенно можно сказать: «Боже, какой же бред!». Психологи давно доказали, что обнять того, кто рядом - действенный способ успокоения. Это банально, но это работает! Именно объятия приятного вам человека способствуют выделению окситоцина, который оказывает успокаивающее действие", - пишет Анна Ризатдинова.





"Мне, как маме, чрезвычайно важно, чтобы психическое состояние моего ребенка было в норме в эти тяжелые и тревожные времена. Поэтому мы обнимаемся вволю. Конечно, существуют и десятки других способов привести эмоциональное состояние в норму, но это – всегда под рукой и всегда эффективно. Верю, что вам, как и мне небезразлично психическое здоровье вашего ребенка", - добавила гимнастка.

Ризатдинова передала эту эстафету ведущей Валентине Хамайко, певице Светлане Тарабаровой и танцовщице Илоне Гвоздевой.

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