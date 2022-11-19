Українська танцівниця, багаторазова учасниця та хореограф проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко розповіла, як справляється з переживаннями за кордоном.

На своїй сторінці в Instagram зірка доєдналася до Всеукраїнського флешмобу «Скажи чесно, ти як?», що проходить в межах відзначення Всесвітнього дня Дітей 20 листопада за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

"Я – хореограф, тому все відчуваю тілом – втому, біль, стрес, страх. І все перераховане, як і кожний українець, я відчуваю вже майже 9 місяців. Через те, що я мама - усе це я переживаю з подвійною силою, за себе і за свою дитину. Тому для мене надважливим зараз є дбати про свій психічний стан та про емоційну стабільність мого сина. Коли я танцюю, мені стає легше. І саме через тіло я навчилася коригувати свій емоційний стан", — зізнається Олена Шоптенко.

Це надихнуло її проводити у Відні разом з колегами танцювальні терапевтичні майстер класи і допомагати таким чином своїм співвітчизникам.

"А бажаючі тут, в основному, жінки та їх дітки. Розуміючи скільки всього останнім часом взвалилося на жіночі плечі, дуже важливим є дбати про себе, аби витримати цей біль, втому та невизначеність. А танець як фізична активність є найкращим антидепресантом, який окрім того вивільняє енергію і перетворює її в акт творчості, що є дуже важливим для жінок", — додала зірка "Танців із зірками".

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