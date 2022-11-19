На своей странице в Instagram звезда присоединилась к Всеукраинскому флешмобу «Скажи честно, ты как?», который проходит в рамках Всемирного дня Детей 20 ноября по инициативе первой леди Елены Зеленской.

"Я – хореограф, поэтому все чувствую телом – усталость, боль, стресс, страх. И все перечисленное, как и каждый украинец, я чувствую уже почти 9 месяцев. Из-за того, что я мама – все это я переживаю с двойной силой, за себя и за своего ребенка. Поэтому для меня очень важно сейчас заботиться о своем психическом состоянии и об эмоциональной стабильности моего сына. Когда я танцую, мне становится легче. И именно через тело я научилась корректировать свое эмоциональное состояние", — признается Елена Шоптенко.

Это вдохновило ее проводить в Вене вместе с коллегами танцевальные терапевтические мастер-классы и помогать таким образом своим соотечественникам.

"А желающие здесь, в основном, женщины и их детки. Понимая сколько всего в последнее время обрушилось на женские плечи, очень важно заботиться о себе, чтобы выдержать эту боль, усталость и неопределенность. А танец как физическая активность является лучшим антидепрессантом, который кроме того высвобождает энергию и превращает ее в акт творчества, что очень важно для женщин", — добавила звезда "Танці з зірками".

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