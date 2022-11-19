Популярна співачка Тіна Кароль уперше за довгий час заговорила про єдиного сина на своєму концерті.

Відома співачка Тіна Кароль щодня показує в Інстаграм різні моменти зі своїх виступів, ділиться інформацією про майбутні концерти та вражає вбраннями. Також артистка дивує розповідями про зустрічі зі сміливими та героїчними українцями.

На цей раз Тіна не могла не згадати свого єдиного сина на одному з виступів. Її дитина Веніамін навчається закордоном досить давно, а сама Кароль зараз подорожує світом і виступає на підтримку українців.

Веніамін нещодавно святкував день народження, і його мати не могла не висловитися з цього приводу. Самі шанувальники одразу ж оцінили звернення артистки.

«Найкраща мама кращого сина❤️; Мілота ❤; Прекрасна Тіна Кароль красива матуся. Може хлопчик хоче сестричку» - пишуть у мережі.

Раніше Кароль вдалося торкнутися емоцій шанувальників.

«Побачивши сьогодні сиріт – (я дуже хвилювалася) зрозуміла, що мені не вистачає друзів та простого людського – «а як ти»? Ми заповнювали анкету як у школі, як колись раніше:

"Ім'я прізвище. Скільки років. День народження. Улюблена тварина. Улюблена страва. Хобі. Побажання. Це так….. 🥺» - поділилася Тіна.

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