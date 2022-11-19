Популярная певица Тина Кароль впервые за долгое время заговорила о единственном сыне на своем концерте.

Известная певица Тина Кароль каждый день показывает в Инстаграм различные моменты из своих выступлений, делится информацией о будущих концертах и впечатляет нарядами. Также артистка удивляет рассказами о встречах со смелыми и героическими украинцами.

В этот раз Тина не могла не упомянуть своего единственного сына на одном из выступлений. Ее ребенок Вениамин учится заграницей довольно давно, а сама Кароль сейчас путешествует по миру и выступает в поддержку украинцев.

Вениамин недавно праздновал день рождения, и его мама не могла не высказаться по этому поводу. Сами поклонники сразу же оценили обращение артистки.

«Лучшая мама лучшего сына❤️; Милота❤; Прекрасная Тина Кароль красивая мамочка. Может мальчик хочет сестричку» - пишут в сети.

Ранее Кароль удалось затронуть эмоции поклонников.

«Увидев сегодня сирот – (я очень волновалась) поняла, что мне не хватает друзей и простого человеческого – «а как ты»? Мы заполняли анкету как в школе, как когда-то раньше:

«Имя Фамилия. Сколько лет. День рожденья. Любимое животное. Любимое блюдо. Хобби. Пожелания. Это так….. 🥺» - поделилась Тина.

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова растянулась в эффектном шпагате и восхитила фигурой: "Серьезное оружие".

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