Известная певица Тина Кароль каждый день показывает в Инстаграм различные моменты из своих выступлений, делится информацией о будущих концертах и впечатляет нарядами. Также артистка удивляет рассказами о встречах со смелыми и героическими украинцами.
В этот раз Тина не могла не упомянуть своего единственного сына на одном из выступлений. Ее ребенок Вениамин учится заграницей довольно давно, а сама Кароль сейчас путешествует по миру и выступает в поддержку украинцев.
Вениамин недавно праздновал день рождения, и его мама не могла не высказаться по этому поводу. Сами поклонники сразу же оценили обращение артистки.
«Лучшая мама лучшего сына❤️; Милота❤; Прекрасная Тина Кароль красивая мамочка. Может мальчик хочет сестричку» - пишут в сети.
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Ранее Кароль удалось затронуть эмоции поклонников.
«Увидев сегодня сирот – (я очень волновалась) поняла, что мне не хватает друзей и простого человеческого – «а как ты»? Мы заполняли анкету как в школе, как когда-то раньше:
«Имя Фамилия. Сколько лет. День рожденья. Любимое животное. Любимое блюдо. Хобби. Пожелания. Это так….. 🥺» - поделилась Тина.
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