Відома співачка та друга «Холостячка» Злата Огневич щодня ділиться з фанатами особистими зауваженнями, розповідає про себе та намагається підтримати українців. Ментальне здоров'я є невід'ємною частиною здоров'я загалом, артистка заговорила про це детальніше.

«Скажи чесно, що зараз відчуваєш? Здоров'я може бути лише цілісним поняттям, без поділу на фізичне, ментальне та соціальне.

Жахливий факт, який, я впевнена, ви вже відчули – 44% українців змушені були попрощатися з родиною під час війни….

За даними дослідження, понад 90% опитаних мали прояви хоча б одного із симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР), а 57% громадян перебувають у зоні ризику розвитку посттравматичного стресового розладу. 40% опитаних зазнали загрози власного життя та/або були безпосередніми свідками таких загроз у зв'язку з перебуванням у зоні бойових дій та/або під обстрілами» - розповідає Злата про останні соціальні дослідження.

За її словами, щоб перемагати та відновлюватися, Україні потрібно, щоб кожна наша людина була готова до змін, здатна розуміти себе та допомогти собі інструментами психологічної допомоги.

Також Злата розповіла про книги, які їй вдалося прочитати між поїздками та відсутністю бажання взагалі загалом щось робити та вчитися.

"Кажіть, що не вірите у випадковості? Якби Вінстон у потрібний час не опинився там, де опинився, Британія припинила б існування. Потужний лідер із чудовим почуттям гумору. Люблю!", - пише Злата.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.

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