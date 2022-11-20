Известная певица и вторая «Холостячка» Злата Огневич каждый день делится с фанатами личными замечаниями, рассказывает о себе и старается поддержать украинцев. Ментальное здоровье является неотъемлемой частью здоровья в целом, артистка заговорила об этом подробнее.
«Скажи честно, что чувствуешь сейчас? Здоровье может быть только цельным понятием, без разделения на физическое, ментальное и социальное.
Ужасный факт, который, я уверена, вы уже почувствовали – 44% украинцев вынуждены были расстаться с семьей во время войны….
Согласно данным исследования, более 90% опрошенных имели проявления хотя бы одного из симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), а 57% граждан находятся в зоне риска развития посттравматического стрессового расстройства. 40% опрошенных подверглись угрозе собственной жизни и/или были непосредственными свидетелями таких угроз в связи с пребыванием в зоне боевых действий и/или под обстрелами» - рассказывает Злата о последних социальных исследованиях.
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По ее словам, чтобы побеждать и восстанавливаться, Украине нужно, чтобы каждый наш человек был готов к переменам, способен понимать себя и помочь себе инструментами психологической помощи.
Также Злата рассказала о книгах, которые ей удалось прочитать между поездками и отсутствием желания вообще в целом что-то делать и учиться.
"Говорите, что не верите в случайности? Если бы Уинстон в нужное время не оказался там, где оказался, Британия прекратила бы существование. Мощный лидер с отличным чувством юмора. Обожаю!", — пишет Злата.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.