Известная певица и вторая «Холостячка» Злата Огневич каждый день делится с фанатами личными замечаниями, рассказывает о себе и старается поддержать украинцев. Ментальное здоровье является неотъемлемой частью здоровья в целом, артистка заговорила об этом подробнее.

«Скажи честно, что чувствуешь сейчас? Здоровье может быть только цельным понятием, без разделения на физическое, ментальное и социальное.

Ужасный факт, который, я уверена, вы уже почувствовали – 44% украинцев вынуждены были расстаться с семьей во время войны….

Согласно данным исследования, более 90% опрошенных имели проявления хотя бы одного из симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), а 57% граждан находятся в зоне риска развития посттравматического стрессового расстройства. 40% опрошенных подверглись угрозе собственной жизни и/или были непосредственными свидетелями таких угроз в связи с пребыванием в зоне боевых действий и/или под обстрелами» - рассказывает Злата о последних социальных исследованиях.

По ее словам, чтобы побеждать и восстанавливаться, Украине нужно, чтобы каждый наш человек был готов к переменам, способен понимать себя и помочь себе инструментами психологической помощи.

Также Злата рассказала о книгах, которые ей удалось прочитать между поездками и отсутствием желания вообще в целом что-то делать и учиться.

"Говорите, что не верите в случайности? Если бы Уинстон в нужное время не оказался там, где оказался, Британия прекратила бы существование. Мощный лидер с отличным чувством юмора. Обожаю!", — пишет Злата.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.