Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала поділилася яскравими кадрами зі свого виступу на музичному фестивалі в Амстердамі, де вона зустрілася з іншими зірками "Євробачення".

"Нарешті можна було спокійно послухати та насолодитися гуртом Go_A та KALUSH. Зустріла мою споріднену душу LOREEN, яка підтримувала Україну з першого дня повномасштабного вторгнення ❤️. Поспілкувалися з Монсом Сельмерлевим. До речі, якщо ви пам‘ятаєте, саме він вручав мені кубок Євробачення", — розповіла Джамала.

Крім того, співачка поспілкувалася з Дунканом Лоренсом, пісню якого вона співала на прохання слухачів у перші дні локдауну.

"Які ми були наївні, нам здавалося, що сидіти вдома - це трагедія, наче наша професія зупинилася. І так, це був такий собі музичний саміт країн :) І слава Богу, мені не траплялися ті, хто не назвали речі своїми іменами. У кожній розмові та кожному погляді була підтримка для нас, підтримка для України. Дякую кожному та кожній! Окрема вдячність організаторам Het Grote Songfestivalfeest, які перед моїм виступом зробили вступ про війну в Україні. Ведуча попросила тиші та вимкнути всі ліхтарики. Пробігли мурахи по шкірі в цей момент", — додала артистка.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.