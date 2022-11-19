В этот раз на своей странице в Instagram Джамала поделилась яркими кадрами своего выступления на музыкальном фестивале в Амстердаме, где она встретилась с другими звездами "Евровидения".

"Наконец-то можно было спокойно послушать и насладиться группой Go_A и KALUSH. Встретила мою родственную душу LOREEN, которая поддерживала Украину с первого дня полномасштабного вторжения ❤️. Пообщались с Монсом Сельмерлевым. Кстати, если вы помните, именно он вручал мне кубок" , – рассказала Джамала.

Кроме того, певица пообщалась с Дунканом Лоренсом, песню которого она пела по просьбам слушателей в первые дни локдауна.

"Какие мы были наивные, нам казалось, что сидеть дома - это трагедия, словно наша профессия остановилась. И да, это был этакий музыкальный саммит стран :) И слава Богу, мне не попадались те, кто не назвал вещи своими именами. В каждом разговоре и каждом взгляде была поддержка для нас, поддержка для Украины. Спасибо каждому и каждой! Отдельная благодарность организаторам Het Grote Songfestivalfeest, которые перед моим выступлением сделали вступление о войне в Украине. Ведущая попросила тишину и выключить все фонарики. Пробежали мурашки по коже в этот момент", - добавила артистка.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.